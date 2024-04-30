Ziraat Bankası duyurdu, Bugün sona erecek kampanya ile ilgili SMS gönderdi

Ziraat Bankası duyurdu, Bugün sona erecek kampanya ile ilgili SMS gönderdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-04-2024 13:12

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, her zamanki gibi büyük bir çıkışla Nisan ayına girdi. Müşterilerine sunduğu avantajlarla adından söz ettiren banka, bu kez de cömert kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Nisan ayının sonuna yaklaşırken, Ziraat Bankası'nın son uyarıları, birçok kişiyi heyecanlandırmaya devam ediyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek olan kampanya, müşterilere büyük fırsatlar sunuyor.

Ziraat Bankası'nın Nisan kampanyası, müşterilere harcama yaparken kazandırmaya devam ediyor. Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yapılan Fulltrip'te tek seferde gerçekleştirilen otel veya tur alışverişleri, büyük ödüllerle karşılıyor. Kampanya kapsamında, harcamaya bağlı olarak müşterilere verilecek olan Bankkart Lira miktarları dikkat çekiyor. 25 bin lira ile 49 bin 999 lira arasındaki alışverişlerde 2 bin 500 lira, 50 bin lira ile 99 bin 999 lira arasındaki alışverişlerde 5 bin lira ve 100 bin lira ve üzeri alışverişlerde ise tam 7 bin 500 lira Bankkart Lira hediye edilecek. Bu avantajlar, müşterilerin harcamalarını Ziraat Bankası'na yönlendirmelerini teşvik ediyor.

Ziraat Bankası'nın Nisan kampanyası, müşterilerine ekonomik anlamda büyük avantajlar sunuyor. Hem harcama yaparken kazanma imkanı hem de hediye lira fırsatı, müşterileri cezbetmeye devam ediyor. Banka, her ay düzenlediği kampanyalarla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek olan bu kampanya, son fırsatları kaçırmamak adına müşterilere son kez hatırlatılıyor. Ziraat Bankası, müşterilerine sağladığı bu avantajlarla her zaman öncü olmaya devam ediyor.

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