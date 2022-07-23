Özlem Tekin'in panik anları!

Şehir yaşamından kaçıp, İstanbul'dan Bodrum'a göçen Özlem Tekin, ardından da Milas'a yerleşmişti. Doğayla iç içe hayat sürdüren şarkıcı, önceki gün çiftliğinin önünde objektiflere takıldı.
Doğayla iç içe hayat sürdüren Tekin, habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. Tekin, sinirlenerek arabasını hızlıca evine doğru sürdü.
Müziğe ara veren rockçı, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tekin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.
Önceki senelerce giydiği şalvar ve çiftliğindeki halleriyle dikkat çeken Tekin’in tayt ve gömlek giydiği görüldü.