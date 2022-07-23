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Gecce Magazin Haberleri

Özlem Tekin'in panik anları!

Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. Önceki gün evinin önünde görüntülenen Tekin, habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. Sürekli şalvarla görüntülenen ünlü şarkıcının, bu kez gömlek ve tayt giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.

Özlem Tekin'in panik anları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2022 13:36

Şehir yaşamından kaçıp, İstanbul'dan Bodrum'a göçen Özlem Tekin, ardından da Milas'a yerleşmişti. Doğayla iç içe hayat sürdüren şarkıcı, önceki gün çiftliğinin önünde objektiflere takıldı.

Doğayla iç içe hayat sürdüren Tekin, habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. Tekin, sinirlenerek arabasını hızlıca evine doğru sürdü. 

Müziğe ara veren rockçı, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tekin, görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti.

 

Önceki senelerce giydiği şalvar ve çiftliğindeki halleriyle dikkat çeken Tekin’in tayt ve gömlek giydiği görüldü.

 

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