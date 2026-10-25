Annesini Kaybeden Mela Bedel’den Kahreden Sözler!

Şarkıcı Mela Bedel annesi Mercan Öznar’ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Annesinin vefatının üzerinden yedi gün geçerken genç şarkıcıdan duygulandıran bir paylaşım geldi. Instagram hikâyesinde annesinin fotoğrafını yayınlayan Bedel yazdığı sözlerle yaşadığı özlemi dile getirdi. Özellikle “Bu bir elveda değil” sözleri paylaşımın en dikkat çeken bölümü oldu.

“Sensiz 7 Gün, Bu Bir Elveda Değil”

Annesinin kaybıyla zor günler geçiren Mela Bedel, acısının yedinci gününde duygularını takipçileriyle paylaştı. Annesinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı mesajına “Sensiz 7 gün. Bu bir elveda değil melek annem, bu bir elveda değil” sözleriyle başladı.

Bedel’in bu ifadeleri annesine duyduğu özlemi ve onun yokluğunu kabullenmenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi. Genç şarkıcının paylaşımı anne kaybının ardından yaşanan derin duyguları bir kez daha hatırlattı.

Annesine ve Ağabeyine Seslendi

Mela Bedel’in mesajında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da annesinin yanı sıra ağabeyine de seslenmesiydi. Şarkıcı “Bu dünyada bana emanettin şimdi abimlesin. İkinizi de gururlandırmaya devam edeceğim söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle hem annesine olan bağlılığını hem ağabeyine duyduğu sevgiyi dile getiren Bedel onları gururlandırmaya devam edeceğine dair söz verdi. Mesajı genç şarkıcının ailesine duyduğu sevginin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Acısını Paylaşarak Annesini Andı

Sevdiklerini kaybetmek geride kalanlar için kolay atlatılabilen bir süreç değil. Mela Bedel’in annesinin vefatından yedi gün sonra yaptığı paylaşım da bu özlemin hâlâ ne kadar taze olduğunu gösterdi.

Annesini “melek annem” sözleriyle anan şarkıcı duygularını içten bir mesajla ifade etti. Bedel’in paylaşımı annesine duyduğu sevgi ve özlemi takipçileriyle paylaştığı özel bir an olarak dikkat çekti.