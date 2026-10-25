Kenan Sofuoğlu’nun Oğlu Zayn’dan Olay Yaratan Hamle!

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu yaptığı paylaşımlarla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük yaşına rağmen kullandığı araçlar ve pistteki performansıyla dikkat çeken Zayn direksiyon başında değil uzaktan kumandalı bir hava aracının kontrolünde görüntülendi. Görüntüleri görenler minik yeteneğin yeni merakını konuşmaya başladı.

Rotasını Gökyüzüne Çevirdi

Zayn Sofuoğlu denince akla ilk olarak motosikletler hızlı otomobiller ve yarış pistleri geliyor. Daha önce kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen küçük isim farklı bir deneyimle karşıımıza çıktı. Kapalı bir alanda uzaktan kumandalı hava aracını kontrol eden Zayn yeni hobisiyle de dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde küçük çocuğun aracı yönlendirdiği anlar yer aldı. Karadaki hız tutkusuyla tanınan Zayn’ın gökyüzüne ilgi göstermesi takipçilerinin de ilgisini çekti.

“İnşallah Bir Gün Gerçeğini de Uçururum”

Zayn’ın paylaşımında kullandığı sözler ise görüntüler kadar konuşuldu. Küçük isim “İnşallah bir gün gerçeğini de uçururum” diyerek ileride gerçek bir uçak uçurma isteğini dile getirdi.

Bu sözler Zayn’ın yeni hedefini merak edenler için paylaşımın en dikkat çekici kısmı oldu. Elbette uzaktan kumandalı bir hava aracını kullanmakla gerçek bir uçağı uçurmak arasında büyük fark var. Ancak Zayn’ın farklı araçlara duyduğu ilgi bu deneyimi de sosyal medyada ilgi çekici hâle getirdi.

Zayn Yine Sosyal Medyanın Gündeminde

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu daha önce de küçük yaşta kullandığı araçlar ve pist görüntüleriyle gündeme gelmişti. Paylaşılan video onun yalnızca kara araçlarına değil hava araçlarına da merak duyduğunu gösterdi.

Zayn’ın ilerleyen yıllarda hangi alanlara yöneleceğini şimdiden söylemek zor. Ancak uzaktan kumandalı hava aracıyla yaşadığı bu deneyim takipçilerine yeni bir yönünü göstermiş oldu.