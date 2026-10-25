Danla Biliç’ten Şok İtiraf! Doktoru Kendisine Dava Açtı!

Kalça dolgusu nedeniyle defalarca ameliyat olan Danla Biliç son operasyonundan haftalar sonra konuştu. Ünlü fenomen doktorunun kendisine dava açtığını açıkladı!

Danla Biliç’ten Şok İtiraf! Doktoru Kendisine Dava Açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 14:45

Danla Biliç’in yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle yaşadığı sıkıntılar bitmek bilmiyor. Birden fazla kez ameliyat olmak zorunda kalan ünlü fenomen bu kez de doktoruyla yaşadığı hukuki süreçle gündeme geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biliç son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve şu an her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Ancak doktoruyla ilgili anlattıkları dikkat çekti.

“Nazar Değil, Yanlış Doktor Seçimi”

Yaşadığı sorunların nazardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulan Danla Biliç konuya oldukça net yaklaştı. Ünlü isim, yaşadıklarının nazarla ilgisi olmadığını yanlış doktor seçiminin bu süreçte etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu sonrasında peş peşe ameliyatlar geçiren Biliç yaşadıklarını zaman zaman sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kez ise açıklamalarında doktoruyla arasındaki davalık duruma değindi.

Doktorunun Kendisine Dava Açtığını Söyledi

Biliç’in anlattığına göre estetik işlemi yapan doktorun ismini açıklaması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Ünlü fenomen doktorunun kendisine dava açtığını söyledi.

Yaşadıkları nedeniyle kendisinin de hukuki yollara başvurması beklenirken doktorun dava açması dikkat çekti. Biliç ise bu süreçten büyük bir sonuç çıkacağını düşünmediğini ifade etti. Konuyla ilgili rahat tavrı da açıklamalarını dinleyenlerin gözünden kaçmadı.

Dolgu Sonrası Sorunlar Neden Uzayabiliyor?

Kalça dolgusu gibi uygulamalarda kullanılan bazı maddeler zamanla yer değiştirebiliyor veya dokularda istenmeyen tepkilere neden olabiliyor. Ağrı, şişlik, sertlik ve enfeksiyon gibi sorunlar ortaya çıkabildiği gibi bazı durumlarda birden fazla cerrahi müdahale de gerekebiliyor.

Bu nedenle estetik işlem yaptırmadan önce kullanılacak maddenin içeriğini ve işlemi gerçekleştirecek hekimin uzmanlığını araştırmak büyük önem taşıyor.

Danla Biliç’in sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği ve doktoruyla arasındaki hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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