Acun Ilıcalı Gemileri Yaktı! Ünlüler Dünyasına Sert Mesaj

Acun Ilıcalı, Hakan Ural’ın programında ünlüler dünyasındaki kırgınlıklarını anlattı. “Affetmeyeceğim 3-4 kişi var” sözleri merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı Gemileri Yaktı! Ünlüler Dünyasına Sert Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 15:46

Acun Ilıcalı, Hakan Ural’ın programına konuk oldu ve yıllar öncesine uzanan anılarını anlatırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarı yolculuğundan kendisine destek olan isimlere kadar pek çok konuya değinen Ilıcalı ünlüler dünyasında yaşadığı kırgınlıkları da açık açık dile getirdi. Özellikle bazı kişilere karşı tavrının değişmediğini söylemesi merak uyandırdı.

“Beni O Günlerden Tanıyordun”

Sohbet sırasında yaklaşık 25 yıl öncesine giden Acun Ilıcalı o dönemlerde muhabir olarak çalıştığını hatırlattı. Hakan Ural ve Bahattin Demir’le Etiler’de oturdukları bir günü anlatan Ilıcalı, Ural’ın kendisine söylediği sözleri unutmadığını belirtti.

Ilıcalı’nın aktardığına göre Hakan Ural o günlerde çok çalıştığını fark etmiş ve ileride önemli yerlere geleceğini söylemişti. Ünlü televizyoncu kendisini daha yolun başındayken destekleyen ve başarısını içtenlikle isteyen birkaç özel insan olduğunu da vurguladı. Bu isimler arasında Hülya Avşar’ın da bulunduğunu söyledi.

Ünlüler Dünyasında Kırgınlıkları Var

Konuşmasının devamında her şeyin yalnızca destekten ibaret olmadığını anlatan Ilıcalı yükselişini kıskandığını düşündüğü kişilerle de karşılaştığını dile getirdi.

“Ünlüler dünyasından bir grup da benim yükselmeme hasedinden ölüyordu” diyen Ilıcalı bazı isimlerle arasındaki bağları tamamen kopardığını belirterek “Birkaçıyla gemiyi yaktım” ifadesini kullandı.

“Affetmeyeceğim 3-4 Kişi Var”

Acun Ilıcalı kendisini rahatsız eden her davranışı aynı şekilde değerlendirmediğini de anlattı. Ona göre basit tartışmalarla, bilerek yapılan ve çizgiyi aşan davranışlar arasında büyük fark var.

Ünlüler dünyasında affetmeyeceği üç dört kişi bulunduğunu söyleyen Ilıcalı sorun yaşadığı kişilerin toplamının ise altı yedi kişiyi geçmediğini ifade etti.

Ilıcalı’nın bu sözleri geçmişte kimlerle kırgınlık yaşadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Ancak ünlü televizyoncu açıklamalarında bu kişilerin isimlerini paylaşmadı.

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