Mustafa Sandal’ın Kayınvalidesinin 3 Milyon Dolarına El Konuldu!

Mustafa Sandal’ın ailesi yürütülen fon soruşturmasıyla gündeme geldi. Şarkıcının eşi Melis Sütşurup Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabında bulunan 3 milyon dolara el konulduğu öne sürüldü. Paranın yurt dışına gönderilmek istendiği iddiası da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında aileye yönelik mali tedbirlerin kapsamı böylece genişlemiş oldu.

Kayınvalidesinin Hesabındaki Para Mercek Altında

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre Cihan Sütşurup’un eşi Reyhan Sütşurup’un hesabındaki 3 milyon dolar için el koyma kararı verildi. Söz konusu paranın yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ileri sürülüyor. Ancak paranın kaynağı ve işlemle ilgili ayrıntılar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Baba ve Kızın Kazancıyla İlgili İddialar

Dosyaya yansıdığı belirtilen bilgilere göre Melis Sütşurup Sandal’ın 2026 yılında Tera TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdığı ve 2 milyar 355 milyon lira kazanç sağladığı iddia ediliyor. Babası Cihan Sütşurup’un ise aynı fona 3 milyar 707 milyon lira yatırarak 639 milyon lira kâr ettiği öne sürülüyor. Böylece ikilinin toplam kazancının yaklaşık 3 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.

Avukatlar Parayı İade Etmek İstiyor

Yurt dışında oldukları belirtilen Melis Sütşurup Sandal ve babasının avukatları 24 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla iletişime geçerek fon kazançlarını iade etmek istediklerini bildirdi. Avukatların işlemler için TMSF’ye yönlendirildiği iade edilecek miktarın ise henüz netleşmediği aktarıldı.

Soruşturmada Milyarlarca Liralık İade

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 25 şüphelinin toplam 10 milyar 300 milyon lirayı iade ettiği bildirildi. Astor Enerji’nin sahipleri Enver ve Feridun Geçgel’in 5 milyar lira iade etmesinin ardından haklarındaki mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı da belirtildi.

Mustafa Sandal’dan Açıklama Gelmişti

Melis Sütşurup Sandal ve babası hakkında 29 Eylül’de yakalama kararı çıkarılmış, mal varlıklarına el konulmuştu. Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı müvekkilinin fon krizinin mağduru olduğunu savunmuştu.

Mustafa Sandal ise konuyla ilgili açıklamasında fon alım satımı yapmadığını söylemiş 33 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu vurgulamıştı. Tera Yatırım yöneticilerinin de tutuklandığı soruşturmada incelemeler devam ediyor.