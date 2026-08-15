Özlem Gültekin'in Ölümü Şüpheli Bulundu: Soruşturma Açıldı

Adli merciler İzmir'de sahibi olduğu özel klinikte baygın halde bulunan ve kaldırıldığı sağlık kuruluşunda yaşamını yitiren 48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin'in vefatına ilişkin harekete geçti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve sağlık personelinin tutanaklarını inceleyen Cumhuriyet Savcılığı hekimin ani vefatını şüpheli bularak resmi tahkikat başlattı.

Savcılık Ölümü Şüpheli Bularak İnceleme Başlattı

Klinik çalışanlarının hekimi hareketsiz vaziyette bulmasının ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hızla en yakın hastaneye sevk edilen hekim görevlilerin gösterdiği yoğun çabaya rağmen kurtarılamadı. Dosyayı devralan savcılık makamı olayın ardındaki kesin tıbbi nedeni ve olası ihmalleri belirlemek adına çok yönlü bir adli süreç yürütüyor. Adli tıp uzmanlarının hazırlayacağı kapsamlı otopsi ve toksikoloji raporlarının neticesinde vefatın kesin sebebi açıklığa kavuşacak.

Karşıyaka'da Hüzünlü Veda Töreni

Tıp dünyasında derin üzüntü yaratan doktorun cenaze merasimi dün İzmir'de gerçekleştirildi. Merhumenin naaşı Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından meslektaşları ve sevenlerinin dualarıyla Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi. Gültekin'in kurucusu olduğu sağlık merkezinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan taziye iletisinde, "Binlerce kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" açıklaması yapıldı.

Erhan Çelik ile 2019 Yılında Evlenmişti

Özlem Gültekin 2019'da tanınmış televizyon habercisi Erhan Çelik ile nikah masasına oturmuştu. Çift evliliklerinin birinci yılında, 2020'de Ali Boran ismini verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ebeveyn olma sevinci yaşadı. Son dönemde aralarındaki geçimsizlik sebebiyle karşılıklı boşanma davası açan ikilinin hukuki süreci aile mahkemesinde devam ediyordu. Gültekin'in ani kaybı hem tıp camiasında hem ailesinde derin bir üzüntüye neden oldu.