Özgürcan Çevik'ten "Annem Ankara" açıklaması

“ANNEM ANKARA GERÇEKTEN İYİ BİR SENARYO”

Her gelen teklifi kabul etmediğini söyleyen Çevik, “Annem Ankara gerçekten iyi bir senaryo, çok yetenekli oyuncuların olduğu iyi de bir kadrosu var. Güzel bir aile dizisi izliyoruz ki bu da son yıllarda biraz özlendi” dedi. Senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini ifade eden oyuncu, “Annem Ankara’nın senaryosu ilk geldiğinde bir Ankaralı olarak algımda seçicilik oldu, okuduktan sonra da çok beğendim. Senaristimiz Başak Angigün de benim Ankara’dan tanıdığım bir arkadaşımdı, bu da tesadüf oldu” şeklinde konuştu.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün’ün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de