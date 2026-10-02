Özgür Emre Yıldırım Susuz Yaz Kadrosunda: Ethem Rolüyle Ekranlara Dönüyor

Türk edebiyatının ve sinemasının unutulmaz başyapıtları arasında yer alan usta yazar Necati Cumalı'nın aynı adlı ölümsüz romanından televizyon ekranlarına uyarlanan Susuz Yaz dizisi için geri sayım resmen başladı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasına adını yazdıran dizinin ekibi çekimler öncesinde hazırlıklarını tamamlamak üzere Adana'da kampa girdi. Bölgenin eşsiz dokusuna uyum sağlamak hikayenin ruhunu yakalamak ve dönemin atmosferini en gerçekçi şekilde yansıtmak için yoğun bir çalışma yürüten ekip önümüzdeki hafta başı motor diyerek sete çıkmaya hazırlanıyor.

Adana'da Yoğun Hazırlık Süreci: At Biniciliği ve Şive Dersleri

Çekimleri Adana'nın büyüleyici ve otantik coğrafyasında gerçekleştirilecek olan Susuz Yaz dizisinin oyuncu kadrosu sete çıkmadan önce sıkı bir hazırlık maratonundan geçti. Karakterlerin derinliğine inmek ve bölgenin kültürel yapısını bizzat deneyimlemek adına günlerdir Adana'da olan oyuncular profesyonel eğitmenler eşliğinde at biniciliği ve şive dersleri alıyor. Çukurova'nın tarım kokan topraklarında hikayenin dokusuna tam anlamıyla adapte olmak için titizlikle çalışan ekip izleyicilere görsel ve işitsel açıdan son derece kusursuz bir dönem atmosferi sunmayı hedefliyor.

Türk televizyon sektörünün en kalemine güvendiği isimlerin başında gelen Sema Ergenekon'un muazzam bir titizlikle senaryosunu kaleme aldığı vizyoner yönetmen Yusuf Pirhasan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu dev prodüksiyon güçlü rejisiyle de adından sıkça söz ettirecek.

Kadroya Güçlü Takviye: Özgür Emre Yıldırım Ethem Rolüyle Geliyor

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden ve her gün kadrosuyla magazin gündeminin zirvesinde yer alan Susuz Yaz dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak ödüllü ve başarılı oyuncu Özgür Emre Yıldırım dahil oldu. Sinema ve tiyatro dünyasındaki başarılı performanslarıyla pek çok prestijli ödülün sahibi olan yetenekli oyuncu merakla beklenen dizide Ethem karakterine hayat verecek.

Hikayenin gidişatını değiştirecek son derece kritik bir rolle ekrana gelecek olan Özgür Emre Yıldırım'ın canlandıracağı Ethem karakterinin detayları da netleşmeye başladı. Dizide Hasan karakterinin (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) tarlalarını elinden aldığı Ethem hikayenin en çarpıcı çatışmalarından birinin merkezinde yer alacak. Hatçe'nin (Günel Sayın) üzerine Dilan'ı (Begüm Akkaya) kuma getirmesiyle birlikte köylerdeki dengelerin altüst olacağı, aile içi hesaplaşmaların ve güç savaşlarının doruğa çıkacağı Susuz Yaz izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Adana'da başlayacak olan çekimler ve dev oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın zamansız eserini modern televizyon diliyle yeniden harmanlayarak Türk drama tarihine adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor.