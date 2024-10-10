Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu evlendi: Ünlü isimler düğünde buluştu

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin "Niko"su olarak hafızalara kazınan Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi. Dün Karaköy’de gerçekleşen düğün, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu’nun mutluluklarını paylaştıkları bu özel güne Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Hasibe Eren gibi yakın dostları katıldı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından düğünden kareler paylaşarak çifti tebrik ettiler.

Engin Akyürek, Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı "Çok mutlu olun" notuyla paylaşırken, Tolga Sarıtaş ise sevgilisi Zeynep Mayruk ile birlikte gelin ve damatla çekildiği kareye "Sizi çok seviyoruz" notunu düştü.

Düğünden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çiftin mutlu anları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun hayatlarının bu yeni dönemine dair güzel dilekler sosyal medyada yankılanmaya devam ediyor.



