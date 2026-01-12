Özgü Namal’dan Sürpriz Karar! Gönlünü Biyoenerji Uzmanına mı Kaptırdı?

Özgü Namal aşk iddialarıyla gündemde! Biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile 6 aydır birlikte olduğu iddia edilen Özgü Namal'ın yeni ilişkisinin detayları...

Yayın Tarihi : 12-01-2026 09:12

Yıllar sonra setlere dönerek hayranlarını sevindiren usta oyuncu Özgü Namal hakkında magazin dünyasını hareketlendiren bir aşk iddiası ortaya atıldı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; özel hayatını her zaman bir kale gibi koruyan Namal, yaklaşık 6 aydır yeni bir birliktelik yaşıyor.

Yeni Aşk: Ercan Han Üşümez

Özgü Namal’ın isminin birlikte anıldığı isim, tanınmış bir biyoenerji uzmanı olan Ercan Han Üşümez. İkilinin yaklaşık yarım yıldır süren ilişkilerini, oyuncunun genel tarzına uygun olarak büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü konuşuluyor.

Acı Kaybın Ardından Yeni Bir Sayfa

Başarılı oyuncu, 2020 yılında iki çocuğunun babası ve 6 yıllık eşi olan nefes terapisti Ahmet Serdar Oral’ı kalp krizi sonucu kaybetmiş, bu büyük acının ardından uzun süre kabuğuna çekilmişti.

  • Setlere Dönüş: Yaşadığı kaybın ardından yaklaşık 3 yıl boyunca ekranlardan uzak duran Namal, geçtiğimiz sezonlarda iddialı bir projeyle hayranlarıyla yeniden kucaklaşmıştı.

  • Sosyal Medya Detayı: İkilinin dijital dünyadaki hareketleri de meraklı gözlerden kaçmadı. Ercan Han Üşümez’in Özgü Namal’ı Instagram’dan takip etmesine rağmen, Namal’ın gizlilik prensibi gereği takibe karşılık vermediği görüldü.

Sessiz ve Derinden Bir Birliktelik

Özgü Namal’ın özel hayatındaki bu yeni gelişme, sosyal medyada "İyileşme sürecinde yeni bir enerji" yorumlarına neden oldu. Daha önce hayat arkadaşı da bir "nefes terapisti" olan oyuncunun, hayatın spiritüel ve enerji odaklı alanlarında uzmanlaşmış isimlerle olan bağı dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

