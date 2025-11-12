Özgü Namal'dan Korkutan Kaza Haberi: Çocuklarıyla Birlikte Trafik Kazası Geçirdi

Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz’da iki çocuğuyla birlikte trafik kazası geçirdi. Korkutan kazada Namal ve çocuklarının durumuyla ilgili sevindirici haber geldi. Aile, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hastanede Tedavi Altına Alındılar

Kaza, İstanbul Beykoz’da meydana geldi. Özgü Namal, oğlu Nefes ve kızı Elem Su ile birlikte hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerin ardından Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattılar

Kazayı yaşayan Özgü Namal ve çocukları, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oyuncunun çocukları Nefes ve Elem Su’nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hayranları, haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.