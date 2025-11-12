Özgü Namal'dan Korkutan Kaza Haberi: Çocuklarıyla Birlikte Trafik Kazası Geçirdi

Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz'da iki çocuğu Nefes ve Elem Su ile trafik kazası geçirdi. Namal ve çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Özgü Namal'dan Korkutan Kaza Haberi: Çocuklarıyla Birlikte Trafik Kazası Geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2025 13:44

Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz’da iki çocuğuyla birlikte trafik kazası geçirdi. Korkutan kazada Namal ve çocuklarının durumuyla ilgili sevindirici haber geldi. Aile, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hastanede Tedavi Altına Alındılar

Kaza, İstanbul Beykoz’da meydana geldi. Özgü Namal, oğlu Nefes ve kızı Elem Su ile birlikte hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerin ardından Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattılar

Kazayı yaşayan Özgü Namal ve çocukları, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oyuncunun çocukları Nefes ve Elem Su’nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hayranları, haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Benzer Haberler
Melisa Döngel'e Rekor Evlilik Teklifi Yağıyor: Melisa Döngel'e Rekor Evlilik Teklifi Yağıyor: "Artık Saymayı Bıraktım"
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Hesabı Ağızları Açık Bıraktı: 75 Bin TL Ödedi Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Hesabı Ağızları Açık Bıraktı: 75 Bin TL Ödedi
Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı
Gülben Ergen’den bomba gibi dönüş! Gülben Ergen’den bomba gibi dönüş!
Ünlü Oyuncu Survivor'a Katılıyor: Hayranları Şokta Ünlü Oyuncu Survivor'a Katılıyor: Hayranları Şokta
Bengü Yeni İmajıyla Hayranlarını Şaşırttı: Sarı Saçları Çok Konuşulacak Bengü Yeni İmajıyla Hayranlarını Şaşırttı: Sarı Saçları Çok Konuşulacak
ÇOK OKUNANLAR
Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı
  • 12-11-2025 10:56

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri:
  • 10-11-2025 12:12

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri: "Kocanızın Atletini Atmayın!"

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf:
  • 08-11-2025 10:32

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!
  • 06-11-2025 11:00

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!

Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı
  • 12-11-2025 10:51

Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı