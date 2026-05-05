Özgü Namal’dan Cannes Çıkarması: Berlin’den Sonra Yeni Durak Fransa!

Özgü Namal Cannes Film Festivali yolcusu! Sarı Zarflar filmiyle Oscar yolculuğu başlayan ünlü oyuncunun Cannes hazırlıkları ve dizi finali hakkında detaylar.

Özgü Namal’dan Cannes Çıkarması: Berlin’den Sonra Yeni Durak Fransa!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2026 12:08

Türk sinemasının başarılı ismi Özgü Namal, kariyerindeki uluslararası yükselişini sürdürüyor. Berlin Film Festivali’ndeki başarılarının ardından usta oyuncu, şimdi de dünya sinemasının kalbi Cannes’da boy göstermeye hazırlanıyor.

Berlin’den Sonra Rotayı Cannes’a Çevirdi

İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filmiyle Almanya’da sinema eleştirmenlerinden ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan Özgü Namal, rotasını Fransa’ya kırdı. Bu yıl 79. kez düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlü oyuncu, uluslararası arenadaki temsilini güçlendiriyor. Namal’ın festivalin meşhur kırmızı halısındaki kıyafet tercihi ise moda dünyası tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Oscar Yolculuğu Başladı: "Sarı Zarflar" Aday Adayı

Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı ve Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanarak tarih yazan "Sarı Zarflar" filmiyle ilgili heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım, 99. Oscar Akademi Ödülleri’nde aday adayı olarak yarışmaya dahil edildi. Sinema dünyasının en görkemli gecesi olan Oscar ödül töreni, 14 Mart’ta düzenlenecek.

Ekranlara Veda Etmeye Hazırlanıyor

Uluslararası projeleriyle gündemde olan Özgü Namal, bir yandan da televizyon izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başrolünü üstlendiği "Kıskanmak" dizisi, 33. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin final yapmasıyla birlikte Namal’ın tamamen sinema ve uluslararası projelere odaklanması bekleniyor.

Benzer Haberler
Yasemin Yürük’ten Yürek Burkan Paylaşım: Yasemin Yürük’ten Yürek Burkan Paylaşım: "Ağrıdan Aklımı Kaçırmak Üzereyim"
Boran Kuzum’dan Duygusal İtiraf: Boran Kuzum’dan Duygusal İtiraf: "Babamı Kaybedince Korkularım Bitti"
Eda Sakız ve Burak Bulut Yolun Sonuna mı Geldi? Sosyal Medyada Soyadı Hamlesi Eda Sakız ve Burak Bulut Yolun Sonuna mı Geldi? Sosyal Medyada Soyadı Hamlesi
53 Yaşındaki Defne Samyeli Sınırları Zorladı: İddialı Kostümü Tartışma Yarattı 53 Yaşındaki Defne Samyeli Sınırları Zorladı: İddialı Kostümü Tartışma Yarattı
Pelin Karahan’dan Boşanma Sonrası İlk Mesaj: Sezen Aksu Şarkısıyla Gönderme! Pelin Karahan’dan Boşanma Sonrası İlk Mesaj: Sezen Aksu Şarkısıyla Gönderme!
Kadir Ezildi’den İlk Yıl Dönümü Mesajı: Kadir Ezildi’den İlk Yıl Dönümü Mesajı: "Heyecanı Diri Tutmak Önemli"
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!