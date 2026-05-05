Özgü Namal’dan Cannes Çıkarması: Berlin’den Sonra Yeni Durak Fransa!

Türk sinemasının başarılı ismi Özgü Namal, kariyerindeki uluslararası yükselişini sürdürüyor. Berlin Film Festivali’ndeki başarılarının ardından usta oyuncu, şimdi de dünya sinemasının kalbi Cannes’da boy göstermeye hazırlanıyor.

Berlin’den Sonra Rotayı Cannes’a Çevirdi

İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filmiyle Almanya’da sinema eleştirmenlerinden ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan Özgü Namal, rotasını Fransa’ya kırdı. Bu yıl 79. kez düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlü oyuncu, uluslararası arenadaki temsilini güçlendiriyor. Namal’ın festivalin meşhur kırmızı halısındaki kıyafet tercihi ise moda dünyası tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Oscar Yolculuğu Başladı: "Sarı Zarflar" Aday Adayı

Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı ve Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanarak tarih yazan "Sarı Zarflar" filmiyle ilgili heyecan verici bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım, 99. Oscar Akademi Ödülleri’nde aday adayı olarak yarışmaya dahil edildi. Sinema dünyasının en görkemli gecesi olan Oscar ödül töreni, 14 Mart’ta düzenlenecek.

Ekranlara Veda Etmeye Hazırlanıyor

Uluslararası projeleriyle gündemde olan Özgü Namal, bir yandan da televizyon izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başrolünü üstlendiği "Kıskanmak" dizisi, 33. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin final yapmasıyla birlikte Namal’ın tamamen sinema ve uluslararası projelere odaklanması bekleniyor.