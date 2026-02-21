Özgü Namal Yıllar Sonra Aşk Oruçunu Bozdu: İşte Gönlünü Kaptırdığı İsim!

Ekranlara 'Kızıl Goncalar' (ve yakında başlayacak Kıskanmak) dizisindeki muazzam dönüşüyle damga vuran Özgü Namal, özel hayatında da güneşli günlere uyandı. 2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ın ani vefatıyla derin bir sarsıntı yaşayan ve uzun süre kabuğuna çekilen ünlü oyuncu, yıllar sonra ilk kez "Aşk" dedi.

Biyoenerji Uzmanıyla Yeni Bir Başlangıç

Zamanının büyük kısmını çocuklarına ayıran ve kalbinin kapılarını dünyaya kapatan Namal, aradığı huzuru ve aşkı buldu. Güzel oyuncunun, yoga eğitmeni ve biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin arasındaki ilişkinin bir süredir devam ettiği ve Namal'ın bu beraberlikle yeniden moral bulduğu öğrenildi.

Havalimanında Gelen İtiraf: "Her Şey İyi!"

Berlin Film Festivali’nde 'Sarı Zarflar' filmiyle boy gösteren ve orada Türkiye ile ilgili verdiği yanıtlarla gündem olan Özgü Namal, yurda dönüşte havalimanında objektiflere yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, özel hayatına dair soruları bu kez yanıtsız bırakmadı:

İlişkiyi Doğruladı: Muhabirlerin "Ercan Han Üşümez ile aşk devam mı?" sorusuna, gülümseyerek "Devam, her şey iyi" yanıtını verdi.

Berlin Polemiği: Festivaldeki açıklamalarının abartıldığını belirten Namal, "Olması gerektiği gibi bir cevaptı" diyerek o defteri de kapattı.

Kazanın Ardından Gelen Mutluluk

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasıyla yürekleri ağza getiren Özgü Namal’ın, bu zor günleri sevgilisi Ercan Han Üşümez’in desteğiyle atlattığı konuşuluyor. Hayranları, zorlu bir yas sürecinden geçen Namal’ın bu yeni mutluluğunu sosyal medyada tebrik yağmuruna tuttu.