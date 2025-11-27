Özge Yağız, Partneri Halit Özgür Sarı'ya mı Aşık Oldu? Yeni Aşk İddiaları Gündemde

Özge Yağız’ın Burak Berkay Algül’den ayrılmasının ardından, Gözleri Karadeniz dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Özge Yağız, Partneri Halit Özgür Sarı'ya mı Aşık Oldu? Yeni Aşk İddiaları Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2025 18:42

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Özge Yağız’ın, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Burak Berkay Algül’den ayrılmasının ardında, yeni rol arkadaşı Halit Özgür Sarı’nın olduğu ileri sürüldü. Gözleri Karadeniz dizisinde başrolleri paylaşan ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Ani Ayrılığın Nedeni İhanet Miydi?

Birçok popüler projede yer alan Özge Yağız, 2023 yılından beri birlikte olduğu Burak Berkay Algül ile ani bir kararla ayrılmıştı. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftin ayrılık kararı herkesi şaşırtmıştı. Ayrılıkla ilgili çıkan iddialar arasında, ilişkinin ihanetle sarsıldığı yönünde söylentiler de yer almıştı.

Yeni Aşk İddiası Gündemde

Yaşanan bu ani ayrılığın nedeninin, Özge Yağız’ın yeni rol arkadaşı Halit Özgür Sarı olduğu iddia edildi. Gözleri Karadeniz dizisinde başrolleri paylaşan ikilinin, set arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşuluyor.

Haklarında yeni bir aşk dedikodusu çıkan Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan, eski ilişkisi hakkında Burak Berkay Algül’ün de sessizliğini koruduğu belirtildi.

