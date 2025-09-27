Özge Yağız 28. yaşını kutladı: Çocukluk halini paylaştı

Ünlü oyuncu Özge Yağız, 28. yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı keyifli bir geceyle kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine sürpriz yapan Yağız, çocukluk halini de ilk kez yayınladı.

Özge Yağız’dan doğum günü sürprizi

Rol aldığı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özge Yağız, yeni yaşını kutlarken hayranlarını da mutlu etti. Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan oyuncu, “İyi ki doğdun Özgiş. Ama iyi büyüdün” notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan kare, sosyal medyada ilgi gördü.

Romantik pozlarına devam ediyor

Güzel oyuncu, bir süredir meslektaşı Burak Berkay Akgül ile aşk yaşıyor. İkili, sosyal medya hesaplarında sık sık romantik pozlarını paylaşıyor. Hayranları tarafından çok yakıştırılan çift, mutluluklarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Kariyeri ve sosyal medyadaki etkisi

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Özge Yağız, aynı zamanda sosyal medyada da güçlü bir etkileşime sahip. Doğum günü paylaşımıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü isim, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.