Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'ndan evlilik müjdesi!

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ulusoy, geçtiğimiz yıl sevgilisi için yaptığı romantik paylaşımda "Sen benim kahramanımsın" ifadelerini kullanarak aşkını gözler önüne sermişti. Şimdi ise ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Mutluluğunu paylaşan 42 yaşındaki ünlü manken, evlilik planlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Evlilik olacak tabii ama acelemiz yok."

Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu’nun düğününe dair detayları heyecanla bekliyor!