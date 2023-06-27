Özge Ulusoy ailesiyle Çeşme'de!

Ünlü model Özge Ulusoy, yaz tatilini Çeşme'de annesi ve ablasıyla birlikte geçirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü bir plajda görüntülenen Ulusoy, fit ve güzel görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Özge Ulusoy'un 20'lik kızları kıskandırdığı da gözlerden kaçmadı.

Bayram öncesi İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak kafa dinlemek isteyen Özge Ulusoy, annesi ve ablasıyla birlikte Çeşme'ye gitti. İlk sıcak günlerin keyfini denize girerek çıkaran ünlü model, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. Denizde serinledikten sonra iskeleye geçen Ulusoy, bir dönem mankenlik yaptığı arkadaşı Habibe Duman ve onun kızıyla sohbet etti.

Özge Ulusoy, tatil sezonunu annesi ve ablasıyla birlikte geçirmenin keyfini sürerken, plajda görüntülenmesi ve fit görüntüsüyle genç kızları kıskandırmasıyla gündeme oturdu. Özge Ulusoy'un tatil maceraları ve sosyal çevresiyle ilgili gelecek haberleri merakla bekleniyor.