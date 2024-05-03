Özge Özpirinçci'nin alışveriş tarzı göz kamaştırdı

Televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.

Özge Özpirinçci'nin alışveriş tarzı göz kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2024 11:11

Televizyon ekranlarının sevilen ve başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışveriş için Zorlu AVM'ye gelen ünlü oyuncu, şıklığı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Önce lüks bir markanın mağazasını ziyaret eden Özge Özpirinçci, bir süre burada alışveriş yaparak yeni sezon ürünlerini inceledi. Tarzı ve şıklığıyla sevenlerinin ilgi odağı olan Özpirinçci, yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kızı Mercan ile birlikte vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirten Özge Özpirinçci, "setten vakit buldukça alışverişe geldim" açıklamasında bulundu. Güzel oyuncunun AVM tarzı, ziyaretçilerin ve hayranlarının beğenisini toplarken, sempatik tavırları ve güler yüzüyle de dikkatleri üzerine çekti.

 

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