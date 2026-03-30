Özge Özpirinçci’den Sanat Vurgusu: "Mercan’ın Sanatla Büyümesi Önemli."

Ekranların sevilen çifti Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, İstanbul’da düzenlenen "Now" gösteriminde objektiflere yansıdı. Sanat dolu geceye kızları Mercan ile birlikte katılan ünlü çift, ailece vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Etkinlik girişinde basın mensuplarıyla sohbet eden Özge Özpirinçci, kızını bu tür sosyal ve sanatsal aktivitelere dahil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mercan’ın küçük yaştan itibaren sanatla iç içe büyümesini önemsediğini belirten başarılı oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu tarz etkinliklere Mercan’la katılıyor olmam beni çok mutlu ediyor. Onun sanata maruz kalması benim için çok önemli. O yüzden böyle etkinlikler bizim için çok güzel geçiyor."