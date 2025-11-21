Özge Özpirinçci’den Eşi Burak Yamantürk'e Aşk Dolu Sözler: "Her Zaman Büyüleniyorum"

"İlk ve Son" dizisindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı bir davette özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, eşine ve kurdukları aile hayatına dair sarf ettiği aşk dolu sözlerle dikkat çekti. Özpirinçci, birlikteliklerinin sırrını ve Burak Yamantürk'ün kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

7 Yıllık Birliktelik Sonrası Gelen Mutlu Evlilik

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile olan ilişkisini 2021 yılında resmiyete taşımıştı. Çift, tam 7 sene süren uzun soluklu bir birlikteliğin ardından nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl, çiftin mutlulukları bir kat daha arttı. Çünkü, Mercan adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Böylece ünlü çift, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında istikrarlı bir döneme girmiş oldu.

Ünlü Oyuncudan Eşine Büyüleyici İtiraflar

Özge Özpirinçci, katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı ve eşi Burak Yamantürk'e olan sevgisinin derinliğini gözler önüne serdi. Özellikle, ilişkilerinin temelini neyin oluşturduğu sorusuna cevap verdi. Ünlü oyuncu, bir insanın sevgisini anlamanın, onun bütün hallerini görmekle mümkün olduğunu ifade etti.

Özge Özpirinçci eşine duyduğu aşkı şu sözlerle anlattı:

“Bir insanın bütün hallerini görünce onu ne kadar sevdiğini anlıyorsun. Tabii ki dış görünüş bizim işimizin bir parçası. Ama bizim için önemli olan birlikte hayat mücadelesini zarafetle verebilmek. Bizim öyle bir çift olduğumuzu düşünüyorum. Eşimin bu güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim.”