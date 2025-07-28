Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Tatili Çeşme’de Sürdürüyor

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Bodrum tatilinin ardından Çeşme’de baş başa romantik bir tatil yapıyor.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Tatili Çeşme’de Sürdürüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2025 10:47

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, yaz sezonunu Bodrum’da açtıktan sonra tatillerine Çeşme’de devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün plajda baş başa deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Kızları Mercan’ı bakıcıya emanet eden çiftin romantik halleri dikkat çekti.

Romantik Çeşme Tatili

Bodrum’dan sonra Çeşme’nin serin sularını tercih eden Özpirinçci ve Yamantürk, yoğun iş temposuna kısa bir mola verdi. Plajda samimi tavırlarıyla öne çıkan ikili, tatilin tadını doyasıya çıkardı. Güneşlenip sohbet eden ünlü çift, tatil kombinleriyle de plaj modasına ilham oldu.

Aileden Uzak Keyifli Anlar

Çiftin kızları Mercan, tatil sırasında bakıcıyla kaldı. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, bu fırsatı değerlendirerek romantik bir gün geçirdi. İkilinin bu özel anları, hayranları tarafından sosyal medyada da konuşuldu.

Yaz Tatilinde Gözler Ünlü Çiftte

Ünlü oyuncular, yaz aylarını genellikle gözde tatil beldelerinde geçiriyor. Bodrum’da başlayan tatillerini Çeşme’de sürdürmeleri, tatil rotalarını merak konusu yaptı. İkilinin doğal halleri ve enerjik görüntüsü, sahildeki tatilcilerin ilgisini çekti.

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