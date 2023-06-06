Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç sezonu açtı

Ünlü oyuncular Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Özpirinçci'nin yanında ailesi ve yakın arkadaşı Tüzünataç da yer aldı. İkili, önceki gün Bodrum'un sıcak sularında serinledi. Hem Özge Özpirinçci'nin formda vücudu, hem de Berrak Tüzünataç'ın fit görüntüsü görenleri adeta hayran bıraktı.

Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'a tatil maceralarında oyuncu arkadaşları Fırat Çelik ve Tanem Sivar da eşlik etti. Dört arkadaş, gün boyunca şezlonglarda keyifli sohbetler yaparak güneşin tadını çıkardılar.

Denize girmeyi tercih eden grup üyeleri, ayrı ayrı denizin serin sularında keyifli vakit geçirdi. Özellikle yalnız başına denize giren Berrak Tüzünataç, mükemmel fiziğiyle göz doldurdu ve dikkatleri üzerine çekti.

Özge Özpirinçci ise kızı Mercan'ı dünyaya getirmesine rağmen fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Tatil sezonuna hazırlıklı gelen ünlü oyuncu, sağlıklı yaşamına özen gösterdiği ve düzenli spor yaptığı için formunu koruyabiliyor.