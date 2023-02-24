Özge Özpirinçci: İyileşmemiz uzun sürecek!

Özge Özpirinççi, binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi hakkında, "Sesimiz yüksek çıkıyor, daha da yüksek çıkacak. Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ahbap ve oradaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz. Çok zor bir süreç yaşandı ve uzun sürecek bunun iyileşmesi. İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız" dedi.

"KUSURLARIMIZA DEĞİL ORTAK NOKTALARIMZA ODAKLANALIM"

Oyuncu, sosyal medyada gündeme gelen 'normalleşme' tartışmalarıyla ilgili olarak ise "Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bireysel olarak değil ama toplum olarak farkındalık yaratma taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

"KIVANÇ ÇOK GÜZEL SÖYLEDİ"

Yakın arkadaşı ve meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un tweetini hatırlatan Özpirinçci, "Kıvanç çok güzel söyledi, birbirimize sarılalım gerçekten. Gönüllü olmak çok iyi geldi bana" şeklinde konuştu.