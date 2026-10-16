Özge Gürel Mısır'da Kırmızı Halıda Rüzgar Gibi Esti: El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu!

Özge Gürel El Gouna Film Festivali'ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Başarılı oyuncu kırmızı halıda şıklığıyla göz doldurdu! İşte tüm detaylar.

Özge Gürel Mısır'da Kırmızı Halıda Rüzgar Gibi Esti: El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 10:34

Türk sinema ve dizi dünyasının başarılı ve güzel oyuncularından Özge Gürel uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Mısır'ın ev sahipliği yaptığı prestijli sinema organizasyonlarından El Gouna Film Festivali'ne katıldı. Bu yıl 9. edisyonu düzenlenen ve 23 Ekim'e kadar sürecek olan organizasyonda boy gösteren güzel oyuncu dünya sinemasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Kırmızı halıdaki zarafeti ve şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özge Gürel küresel çaptaki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Medeni Haller ve 44 Filmleriyle Dünya Arenasında Yükselişte

Son dönemde yer aldığı projelerle hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından övgüyle söz ettiren Özge Gürel farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk skalasını genişletmeyi sürdürüyor. Türkiye'de yakın zamanda vizyona giren Medeni Haller ve Azerbaycan'da izleyiciyle buluşan 44 filmlerindeki performansıyla göz dolduran usta oyuncu sinema eleştirmenlerinden ve izleyicilerden tam not almıştı.

Uluslararası projelerde ve festivallerde Türkiye'nin yüzü haline gelen Gürel Mısır'daki bu prestijli buluşmayla kariyerine küresel bir başarı halkası daha ekledi.

İtalya'dan Sonra Şimdi de Mısır'da Kırmızı Halı Rüzgarı!

Geçtiğimiz aylarda İtalya'da düzenlenen Italian Global Series Festival kapsamında Excellence Award – International Star ödülüne layık görülerek uluslararası arenada büyük bir gurur yaşatan Özge Gürel şimdi de Mısır'ın dünyaca ünlü sinema buluşmasında Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

El Gouna Film Festivali'nin kırmızı halısında kameralara poz veren ünlü oyuncu uluslararası basın mensuplarının ve sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival boyunca dünya sinemasının seçkin örneklerini takip edecek olan Gürel'in uluslararası sinema kulislerinde yeni projeler için temaslarda bulunduğu da gelen haberler arasında.

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