Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülend Çolak Bambaşka Biri Oldu! Son Haliyle Gündem Oldu

Bir dönem televizyon başındakileri kahkahaya boğan Geniş Aile, aradan yıllar geçse de unutulmayan diziler arasında yer alıyor. Cevahir'in peşinden ayrılmayan, kendine özgü tavırlarıyla izleyiciyi güldüren Ulvi de dizinin hafızalara kazınan karakterlerindendi. Bu karaktere hayat veren Bülend Çolak ise son görüntüleriyle yeniden gündemde. Oyuncunun beyazlayan saçları ve sakalları, onu yıllar önceki hâliyle hatırlayanların dikkatini çekti.

Geniş Aile'nin Ulvi'si Yıllar İçinde Değişti

2009 yılında yayınlanmaya başlayan Geniş Aile, mahalle hayatını mizahi bir dille anlatan hikâyesiyle ve renkli karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ufuk Özkan'ın canlandırdığı Cevahir'in yakın arkadaşı Ulvi, dizinin en sevilen isimleri arasındaydı. Saflığı, kendine has konuşma biçimi ve Cevahir'le girdiği maceralar, karakteri unutulmaz kıldı.

Bülend Çolak'ın Ulvi'ye kattığı mimikler ve oyunculuk tarzı da karakterin yıllar boyunca hatırlanmasında etkili oldu. Dizinin sona ermesinin ardından bile Ulvi, izleyicilerin hafızasındaki yerini korudu. Hatta karakterin hikâyesi, Geniş Aile sinema filmleriyle beyaz perdede de devam etti.

Oyunculuğa Geniş Aile'den Önce Başladı

Bülend Çolak'ın kariyeri, sanılanın aksine Geniş Aile ile başlamadı. Oyuncu, 1998 yapımı Hoşçakal Yarın filminde Hüseyin İnan karakterini canlandırdı. Ardından Gönül Yarası gibi yapımlarda rol aldı.

Televizyondaysa Türk'ün Uzayla İmtihanı, Hayati ve Diğerleri, Tutunamayanlar ve Ada Masalı gibi farklı projelerde izleyici karşısına çıktı. Hükümet Kadın filmleri ve Çakallarla Dans serisi de filmografisinde yer aldı. Böylece komedi ağırlıklı rollerin yanı sıra farklı karakterlere de hayat verdi.

Bülend Çolak Şimdi Ne Yapıyor?

Ekranlarda daha seyrek görünse de Bülend Çolak oyunculuğu bırakmış değil. Sanatçı, tiyatro çalışmalarını da sürdürüyor. Tiyatro Hayali'nin Meçhul Paşa oyununda Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu ile birlikte sahneye çıkması, oyuncunun tiyatro alanındaki çalışmalarının güncel örneklerinden.

Son görüntülerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti. Oyuncunun saç ve sakalındaki beyazlar, yılların geçtiğini hatırlatırken hayranları onu yeniden Ulvi karakteriyle andı.

Geniş Aile dizisinin yeniden çekilmesi ihtimali de zaman zaman gündeme geliyor. Bülend Çolak, bu konuda yaptığı açıklamada eski dizinin aynı tadı vermeyeceğini düşündüğünü belirterek yeniden çekilmemesi gerektiğini söylemişti.

Aradan geçen yıllar, Bülend Çolak'ın görünümünü değiştirse de Ulvi karakterinin izleyicide bıraktığı etki hâlâ sürüyor. Oyuncunun son hâliyle yeniden gündeme gelmesi de dizinin hafızalardaki yerini koruduğunu bir kez daha gösteriyor.