Özdemir Erdoğan'ın 30 Yıl Sonra Fark Ettiği Olay Gündem Oldu! Bunu Kimse Tahmin Etmiyordu...

Türk müziğinin duayen isimlerinden Özdemir Erdoğan, geçmiş yıllarda katıldığı televizyon programlarında dile getirdiği çarpıcı ifadelerle yeniden sosyal medyanın merkezine oturdu. Özellikle özel hayatına ve bir döneme damga vuran üyeliklerine dair yaptığı itiraflar, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
30 Yıllık Evliliğin Beklenmedik Sonu
Yıllar önce Özdemir Erdoğan, katıldığı Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze programında 30 yılın sonunda eşinin Sebatayist olduğunu fark ettiğini ve bunun ardından eşinden ayrıldığını açıklamıştı.
Mason Locası ve Sektör Eleştirisi
Yine Özdemir Erdoğan katıldığı bir programda bir dönem mason locasına katılıp sonradan ayrıldığını söylemişti ve "mensubiyetiniz olmadan bir yerlere gelmeniz mümkün değil" demişti. Son albümünden de bahseden şarkıcı, "Herkese gönderildi ama albümden sadece bir kişi 5 satır yazı yazdı" şeklinde konuşmuştu.
Ünlü sanatçı aynı zamanda Türkiye'deki yükselişlerin masonik yapıların kontrolünde olduğunu söylüyor.