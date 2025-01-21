Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı olay oldu: 9 sene detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, evliliklerinin 2. yılını kutladı. Samar Dadgar'ın 9 sene önce notuyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı olay oldu: 9 sene detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2025 11:28

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve modacı eşi Samar Dadgar, evliliklerinde ikinci yılı geride bırakmanın mutluluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Dadgar, paylaşımlarına romantik bir not düşerek hayranlarından büyük ilgi topladı.  ''2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın.'' mesajını paylaşan Dadgar, eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

9 Yıl Önceki Anıya Dönüş
Samar Dadgar’ın paylaşımlarında dikkat çeken bir detay ise 9 yıl öncesine ait bir fotoğraf oldu. Dadgar, “Mutfakta yemek yerken Özcan’ın beni çektiği ilk fotoğraf” notuyla bu kareyi paylaştı. Takipçilerden büyük ilgi gören fotoğraf, çiftin geçmişine dair dikkat çekti.

Bir takipçisinin “Nasıl yani, 9 yıl önce mi tanışıyorsunuz?” sorusuna açıklık getiren Samar Dadgar, şu sözlerle sürece ışık tuttu:
“Evet, 9 yıl önce tanıştık. 6 ay arkadaş kaldık, sonra yollarımız ayrıldı. 4.5 yıl önce yeniden görüşmeye başladık. 2.5 yıl sevgiliydik, 2 yıldır da evliyiz. Özetle hikayemiz böyle. Umarım herkesin merakı gitmiştir.”

2018 yılında Feyza Aktan ile yaptığı evlilik ve ardından yaşanan olaylı boşanma süreciyle uzun süre gündemden düşmeyen Özcan Deniz, 20 Ocak 2023’te Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti.

 

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