17 Yıllık Aranın Ardından Dev Dönüş! Yasemin Ergene'den Spor Salonu Paylaşımı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Doctorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Yasemin Ergene 17 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden oyunculuğa dönmeye hazırlanıyor. Sete çıkmak için gün sayan ünlü oyuncu yeni projesi öncesinde form tutmak için girdiği yoğun antrenman temposunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Spor Salonundan Paylaştı: Form Hazırlığına Hız Verdi

Ekranlara güçlü bir dönüş yapmayı hedefleyen Yasemin Ergene kişisel sosyal medya hesabından spor salonunda gerçekleştirdiği disiplinli antrenman anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yoğun tempo altında gerçekleştirdiği egzersiz ve kondisyon hareketleriyle dikkat çeken güzel oyuncunun fit görüntüsü ve azmi kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve takdir topladı.

2009'da Ara Vermişti: Tuzlu Kahve Dizisiyle Ekrana Dönüyor

Yeni dizisinde bölüm başı 2 milyon TL kazanacağı iddia edilen Yasemin Ergene, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. pic.twitter.com/xqcRxQtPun — Populicc (@populicc) August 21, 2026

Yasemin Ergene 2009 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile tanışmasının ardından oyunculuk kariyerine ara vermiş çift 2011 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Uzun yıllar setlerden uzak kalan ve o dönem oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini belirten ünlü isim evliliğini Eylül 2025'te sonlandırmıştı.

Sürpriz boşanmanın ardından setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Ergene Tuzlu Kahve dizisinde hayat vereceği Elit karakteriyle ekranlara 'merhaba' demeyi kabul etti. İddialı projenin kadrosuna dahil olan tecrübeli oyuncunun yapım şirketiyle bölüm başına 2 milyon TL gibi rekor bir ücret karşılığında anlaştığı öne sürüldü.