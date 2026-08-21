Eda Sakız "Aşk" Diledi, Burak Bulut'tan Olay Yanıt Geldi! "Başkasını Koymadım Yerine"

Eda Sakız'ın doğum gününde aşk dilemesinin ardından eski eşi Burak Bulut'tan imalı paylaşım geldi: "Başkasını koymadım yerine..."

Eda Sakız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 12:08

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan ancak evlilikleri kısa süren ünlü şarkıcı Burak Bulut ile içerik üreticisi ve fenomen Eda Sakız arasındaki sular durulmuyor. 12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle nikah masasına oturan çift 9 aylık evliliklerini sürpriz bir kararla tek celsede sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası zaman zaman sosyal medya üzerinden birbirlerine imalı göndermeler yapan ikili son paylaşımlarıyla bir kez daha magazin gündemine oturdu.

Eda Sakız Yeni Yaşında Aşk Diledi

Boşanmanın ardından kendi hayatına odaklanan güzel fenomen Eda Sakız geçtiğimiz akşam yakın dostlarının katıldığı renkli bir organizasyonla yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasının mumlarını üflerken yeni yaşından dileğini paylaşan Sakız dileğinin "aşk"tan yana olduğunu belirtti. Eda Sakız'ın yeni bir aşka yelken açma isteği ve doğum günü konuşması kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Burak Bulut'tan İmalı Şarkılı Yanıt: "Yerine Başkasını Koymadım"

Eski eşinin doğum günü dileğinin magazin sayfalarında yer almasının ardından Burak Bulut'tan gecikmeli ama oldukça çarpıcı bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından imalı ifadeler içeren bir mesaj yayınlayan başarılı şarkıcı, paylaşımında şu duygusal sözlere yer verdi:

"Seninle aynı derde yanmadık bir türlü başkasını koymadım yerine... Akacak gözyaşım da kalmadı."

Burak Bulut'un eski eşi Eda Sakız'ın "aşk" dileğine karşılık yaptığı bu hüzünlü ve sitem dolu paylaşım takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sitemkar bir boşanma sonrası göndermesi olarak yorumlandı. İkilinin hayranları paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yaptı.

 

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