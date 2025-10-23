Ozan Güven’in 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Onandı

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı. Oyuncu 45 gün açık cezaevinde kalabilir.

Ozan Güven’in 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Onandı
Yayın Tarihi : 23-10-2025 16:50

Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası ile gündemde. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını inceledi ve “herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını” belirterek cezayı onadı.

2020’DE GÜNDEME GELEN ŞİDDET OLAYI

2020 yılında, o dönem sevgilisi olan Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ozan Güven, uzun süren yargı süreci sonunda geçtiğimiz aylarda 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Oyuncu, “hakaret” ve “cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından ise beraat etmişti.

CEZA ONANDI, AÇIK CEZAEVİ İHTİMALİ

Ünlü oyuncu karara itiraz ederek cezanın kaldırılması için başvuruda bulundu. Ancak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu talebi reddetti. Böylece yerel mahkeme kararı kesinleşmiş oldu.

Bu karara göre Ozan Güven, denetimli serbestlik süresinin dışında kalan bölümde 45 gün açık cezaevinde kalabilir. Ancak infaz süreci, denetimli serbestlik uygulamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ozan Güven’den Henüz Açıklama Gelmedi

Mahkeme kararının ardından gözler Ozan Güven’e çevrildi. Ünlü oyuncu, henüz cezanın onanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

