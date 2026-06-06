Ozan Güven'e Kadıköy Şoku Turneyi Vurdu!

Ozan Güven zor günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir mekanda maruz kaldığı sert protestonun ardından ünlü oyuncunun tiyatro turnesinden de kötü haber geldi. Antalya, Ankara ve İzmir'deki tiyatro oyunlarının mücbir sebeplerle iptal edildi.

Şiddet Davası ve Geçmişteki Hapis Cezası Yeniden Gündemde

Ozan Güven'in üzerindeki toplumsal tepkinin kökeni birkaç yıl öncesine dayanıyor. 2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti. Mahkemenin verdiği bu karar kamuoyunun bir kesimi tarafından yeterli bulunmamış ve ünlü oyuncuya yönelik tepkiler sönümlenmemişti.

Kadıköy'de "Failler Dışarı" Sloganları Altında Mekanı Terk Etti

Söz konusu toplumsal tepki geçtiğimiz hafta Kadıköy’deki bir sosyal alanda somut bir protestoya dönüştü. Güven yakın dostu ve meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile geçtiğimiz hafta Kadıköy'deki bir mekanda protesto edildi. Mekanda bulunanlar Ozan Güven'e "Failler dışarı" sloganlarıyla tepki gösterdi. O anlar mekanda bulunanların kameralarına yansıdı. Güven ve Aslantuğ'un mekanı terk ettiği öğrenilirken görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Dijital dünyada milyonlarca kez izlenen o görüntüler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Ozan Güven'den Sitem Dolu Açıklama

Kadıköy'de yaşanan bu ağır olayın ardından derin sessizliğini bozan usta oyuncu haksız yere linç edildiğini savunarak sitem dolu şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok ağırdı. Bir insanın kamusal bir alanda hedef gösterilmesi dinlenmeden yargılanması aşağılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması sınır aşımıdır. Ben hukuki sürece saygımdan sustum ama aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Sessizlik insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Eleştiri başka şeydir linç başka şey. Ben de bir insanım. Beni en çok yaralayan şey o tepkinin içinde sağduyunun ve insani ölçünün kaybolmuş olması. Umarım eleştirirken de insan kalmayı başarırız. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonra da Allah'a havale ediyorum."

Sadece Baba Sahne Kaldı

Kadıköy'de yaşanan bu krizin yankıları sanatçının kapalı gişe oynamayı hedeflediği tiyatro turnesine de doğrudan yansıdı. Bir süredir "o.m.g" isimli tiyatro oyunuyla sahne alan Ozan Güven, Antalya, Ankara ve İzmir'deki gösterilerinin mücbir sebeplerden dolayı iptal edildiğini açıkladı. Üç büyükşehirdeki organizasyonları iptal olan ve seyircilerinden özür dileyen oyuncu sezonun son oyununun 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne'de gerçekleştirileceğini belirterek "Bu sezon bizimle gülen düşünen ve hikayemize ortak olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere" dedi. 19 Haziran'daki final oyununda nasıl bir atmosfer olacağı ise şimdiden merak konusu.