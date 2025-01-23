Ozan Güven ve Büşra Develi yıllar sonra yeniden aynı dizide!

TRT Tabii’nin yeni dizisi Benden İçeri, iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ozan Güven ve Büşra Develi yıllar sonra yeniden aynı dizide!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2025 15:25

Fi dizisindeki performanslarıyla hafızalara kazınan Ozan Güven ve Büşra Develi, bu projede yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, BJ Prodüksiyon imzalı dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Senaryosu Ayşe Banu Başarıcı’ya emanet edilen yapım, şimdiden izleyicilerde merak uyandırdı.

10 bölümden oluşan Benden İçeri dizisinde, Ozan Güven başrolü üstlenerek psikiyatr Adnan karakterine hayat verecek. Her danışanın hikâyesinin üç bölümde işlendiği dizide, Güven’e iş kadını Hande rolüyle Büşra Develi eşlik edecek. Develi’nin karakteri, şifalanmak için Adnan’a başvuran danışanlardan biri olarak hikâyeye dahil olacak.

Fi dizisinde Ozan Güven’in hayat verdiği ünlü psikolog Can Manay ve Büşra Develi’nin oynadığı yardımcısı Bilge arasındaki etkileşim, izleyicilerin unutamadığı sahneler arasında yer almıştı. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen bu ikili, Benden İçeri dizisinde nasıl bir sinerji yakalayacak, büyük bir merak konusu.

Dizinin, derin karakter analizleri ve çarpıcı hikâyeleriyle izleyicilere farklı bir deneyim yaşatması bekleniyor. Ozan Güven ve Büşra Develi hayranları, bu buluşmayı şimdiden heyecanla bekliyor

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