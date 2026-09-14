Kayseri'de Murat Boz Fırtınası! Binlerce Kişi Millet Bahçesi'ne Akın Etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağında coşku zirveye ulaştı. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci gününde Türk pop müziğinin başarılı ve sevilen ismi Murat Boz sahne aldı. Etkinlik alanını dolduran binlerce Kayserili ünlü sanatçının enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla hafızalardan silinmeyecek bir müzik akşamı yaşadı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Doldu Taştı

Kayseri'nin en büyük sosyal yaşam alanlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen dev konsere müzikseverler saatler öncesinden akın etti. Alanı hınca hınç dolduran kalabalık, Murat Boz'un sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Festival kapsamında Kayseri'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirten sanatçı güçlü vokali ve dans grubuyla birlikte sergilediği performansla izleyicileri büyüledi.

Sevilen Hit Şarkılarını Kayserililer İçin Seslendirdi

Geniş ve tempolu bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıkan Murat Boz müzik listelerinde fırtınalar estiren "Yapar mısın?", "İki Medeni İnsan", "Üzüleceksin" ve "Adını Bilen Yazsın" gibi en beğenilen hit parçalarını art arda seslendirdi. Konser boyunca bir an olsun düşmeyen tempoya Kayserili müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik ederek dev bir koro oluşturdu. Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde devam eden konser festivalin en unutulmaz gecelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kayseri Kültür Yolu Festivali Sefo Konseriyle Sona Erecek

Kayseri'de günlerdir devam eden ve binlerce vatandaşı ağırlayan Kültür Yolu Festivali'nde müzik ziyafeti hız kesmeden devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve şehre büyük bir canlılık katan festival bu akşam düzenlenecek olan görkemli kapanış konseriyle sona erecek. Sevilen rap sanatçısı Sefo'nun sahne alacağı son gün konseriyle birlikte Kayseri Kültür Yolu Festivali unutulmaz anılarla kapanışını gerçekleştirecek.