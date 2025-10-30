Oyuncusu Sevim Erdoğan’a Sevgili Şoku: 225 Bin TL Dolandırıcılık!

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan, ayrıldığı sevgilisi tarafından alkol alıp sızınca cep telefonundan 225.000 TL çalındı. İşte mahkeme süreci.

Yayın Tarihi : 30-10-2025 18:32

Oyuncu Sevim Erdoğan Hayatının Şokunu Yaşadı

 

Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Leman’ karakteriyle tanınan oyuncu Sevim Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E. tarafından dolandırıldı. Erdoğan, ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle son bir kez vedalaşmak için evinde buluştu. İddiaya göre, ikili bu buluşmada alkol aldı. Alkolün etkisiyle uyuyakalan Erdoğan, uyandığında büyük bir şokla karşılaştı. Yaşanan bu olay, magazin gündemine bomba gibi düştü.

 

Uyurken 225.000 TL’yi Hesabına Aktardı

 

Sabah'ta yer alan habere göre; Sevim Erdoğan uyuduğu sırada, sevgilisi Akın E. oyuncunun cep telefonunu gizlice kullandı. Akın E., Erdoğan’ın banka hesabına girerek tam 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Bu işlemi tamamladıktan sonra, Erdoğan’ın cep telefonunu da yanına alarak hızla olay yerinden kaçtı. Bu durum, Akın E.’nin Erdoğan’a yönelik planlı bir eylem gerçekleştirdiği şüphesini uyandırdı. Bu eylem, sadece dolandırıcılık değil, aynı zamanda güveni kötüye kullanma örneği olarak da kayıtlara geçti.

 

Kumar ve Borç İddiaları Savcılık Dosyasında

 

Yaşadığı dolandırıcılık olayının ardından savcılığa başvuran Sevim Erdoğan, eski sevgilisinin maddi durumuna dair önemli bilgiler verdi. Erdoğan, Akın E.’nin uzun süredir işsiz olduğunu ve sürekli olarak kendisinden para talep ettiğini söyledi. Hatta Erdoğan, "Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu" diyerek, eski sevgilisinin mali sorunlarını açıkça dile getirdi.

Şikayetinden Vazgeçmedi: 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

 

Olayın hemen ardından bankasıyla iletişime geçen Sevim Erdoğan, hesabını bloke ettirdi ve çalınan parayı geri almayı başardı. Ancak Erdoğan, Akın E. hakkındaki şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Akın E. hakkında iki farklı suçtan iddianame hazırladı. Akın E. için “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçlarından toplamda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

