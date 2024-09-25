Oyunculuktan müziğe geçiş: Hazal Erişkin’in yeni parçası: “Atıyor Kalbim"

Çocukluğundan beri müzik ile iç içe büyüyen Erişkin, yeni parçası için “Şarkıyı yaparken eğlenip , çok keyif aldık. Umarım bu heyecanıma benimle ortak olursunuz ve kalbimiz beraber atar.” diyor.



“Afili Aşk”, “Yasak Elma” gibi dizilerde de rol alan Erişkin oyunculuk eğitiminin yanı sıra Opera/jazz ve keman/piyano anasanat dalı mezunu. Modern pop esintilerinin olduğu “Atıyor Kalbim”in sözü ve bestesi Erişkin’e ait. Gitar riffleri ile öne çıkan parçanın aranjesinde ise Melihcan Atalar imzası var.



İrem Haykır yönetmenliğinde çekilen klipte ise Erişkin disko konseptinde kamera karşısına geçiyor. Klipte Elif Karcı ve Yusufcan Dirik stylingleri ise ön planda.



“Atıyor Kalbim” DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!