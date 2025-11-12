Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Hesabı Ağızları Açık Bıraktı: 75 Bin TL Ödedi

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, katıldığı bir programda şaşırtan bir itirafta bulundu. Aktaş'ın, dört arkadaşıyla gittiği bir restoranda ödediği 75 bin TL'lik hesap, sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun bu açıklaması, duyanları şaşırttı.

Berfu Yenenler'in Programına Konuk Oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası gibi birçok yapımda rol alan Nilsu Berfin Aktaş, komedyen Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in sunduğu "Talk Show Perileri" programına konuk oldu. Yenenler'in, "Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusu üzerine Aktaş, şok edici rakamı açıkladı.

"Çorba Geldi 1 Kaşık"

Nilsu Berfin Aktaş, dört kişilik grupta ödedikleri 75 bin TL'lik hesapla ilgili detayları anlattı. Aktaş, mekanda doğru düzgün yemek olmadığını belirtti. Genç oyuncu, "Çorba geldi 1 kaşık. Tatlı geldi şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan" dedi.

Aktaş, ayrıca yemeklerin servis edilirken uzun uzun anlatıldığını da sözlerine ekledi. Oyuncu, "Bu arada geliyor 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek" ifadeleriyle durumu özetledi. Aktaş’ın bu açıklamaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma konusu oldu.