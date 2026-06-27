Oyuncu Furkan Palalı TRT tabii’nin Mahir Dizisinde Başrolde!

Televizyon ve sinema dünyasının üretken isimlerinden Furkan Palalı, kariyerine yön verecek yeni bir dijital proje için imzayı attı. Son dönemde küresel çapta ses getiren bir hava yolu şirketinin reklam yüzü olan ve kampanya filmleriyle izleyici karşısına çıkan başarılı aktör, Fabrika Yapım ile kesin olarak el sıkıştı. Palalı yeni yayın döneminde ulusal yayıncının dijital platformu olan TRT tabii için hazırlanan iddialı bir yapımın başrolünü üstlenecek.

Suç ve Psikolojik Çatışma Odakta

Geleneksel magazin kurgularının ve alışılmış dram hikayelerinin dışına çıkmayı hedefleyen yapım suç ve gizem unsurlarını merkezine yerleştiriyor. Furkan Palalı bu iddialı senaryoda sıradan karakterlerin çok uzağında olan, zekasıyla mevcut yasal ve toplumsal sistemleri altüst eden sıra dışı bir dehayla izleyici karşısına çıkacak. Psikolojik gerilim ve derin çatışmaların yoğun şekilde işleneceği dizinin senaryosunu televizyon dünyasının tecrübeli kalemlerinden Ayça Mutlugil kaleme alıyor. Palalı dizide doğrudan hikayeye adını veren "Mahir" karakterini canlandırarak oyunculuk sınırlarını zorlayacak bir performans sergileyecek.

Çekimler Ağustos Ayında Başlıyor

Fabrika Yapım, projenin dijital ekrandaki yolculuğu öncesinde prodüksiyon çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Henüz yönetmen koltuğunda oturacak isim ve ana kadroyu tamamlayacak yardımcı oyuncular netleşmediği için cast görüşmeleri yoğun bir tempoda sürüyor. Yapım şirketi projenin çekimlerine önümüzdeki ağustos ayı içerisinde başlamayı planlıyor. Son reklam kampanyasındaki başarısının ardından dijital dünyanın da aranan yüzlerinden biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Furkan Palalı'nın yeni ekran macerası polisiye ve gerilim meraklılarının şimdiden dikkatini çekmeyi başardı. Platformun özgün içerik kütüphanesine güçlü bir soluk getirmesi beklenen bu psikolojik çatışma odaklı dizinin diğer hazırlık aşamaları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.