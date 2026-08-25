Oyuncu Boran Kuzum Kamera Arkasına Geçti! Yağmurlar Klibinin Galasında Görkemli Gece

Türk alternatif pop müziğinin güçlü seslerinden Tuğçe Şenoğul ikinci solo albümü Atlas'ta yer alan Yağmurlar şarkısının klibini dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Şenoğul'a prodüksiyonu ise Elif Dikeç'e ait olan şarkının klibi sanat dünyasında büyük bir sürprize imza attı. Netflix ABD orijinal yapımı Big Mistakes dizisindeki başarısıyla uluslararası alanda adından söz ettiren başarılı oyuncu Boran Kuzum, ilk kez yönetmen ve prodüktör koltuğuna oturarak projenin görsel dünyasını şekillendirdi.

Ünlüler Geçidi: Conrad Istanbul'da Görkemli Gece

23 Ağustos'ta yayınlanan klip, Conrad Istanbul Bosphorus'ta düzenlenen özel bir davetle kutlandı. Müzik, sinema ve medya dünyasını bir araya getiren geceye Aybüke Pusat, Esra Ruşan, Gülcan Arslan, Melisa Şenolsun, Neslihan Yeşilyurt, Nik Xhelilaj ve Tuğrul Tülek gibi ünlü isimler katıldı.

Mon Chic'in DJ performansıyla başlayan gecede Boran Kuzum ve Tuğçe Şenoğul'un açılış konuşmalarının ardından klip ilk kez davetlilere izletildi. Büyük alkış toplayan gösterimin ardından Şenoğul, çellist Yasemin Özler eşliğinde Yağmurlar şarkısını canlı seslendirerek konuklara unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Bir Aylık Titiz Çalışma Ve Güçlü Ekip

Piktora Production House yapımcılığında İstanbul'da çekilen klibin hazırlık süreci bir ay sürdü. Boran Kuzum'un kamera arkasındaki hikaye anlatıcılığını sergilediği projede yardımcı yönetmenliği Ayşen Öztekin görüntü yönetmenliğini ise Serkan Güler üstlendi.

12 Şarkılık Atlas Albümü Yayında

Yağmurlar şarkısının da yer aldığı 12 parçalık Atlas (Ruhun Haritası) albümü duyguların, elementlerin (Ateş, Toprak, Hava, Su) ve hislerin birbirine temas ettiği büyüleyici bir konsept sunuyor. Albümde Mabel Matiz, Sezen Aksu, DJ Artz, Lella Fadda, Tsar B ve Seda Erciyes gibi ulusal ve uluslararası birçok önemli sanatçı yer alıyor.

Boran Kuzum imzalı Yağmurlar klibi YouTube'da Atlas albümü ise tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerini bekliyor.