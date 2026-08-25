Ordu'da Ferhat Göçer Rüzgarı! Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Gece

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Ordu durağında Ferhat Göçer sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki konser coşkusu 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Ordu'da Ferhat Göçer Rüzgarı! Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Gece
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 16:32

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen dev organizasyon Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı olan Ordu festival heyecanını yaşamaya devam ediyor. Kentte ilk kez gerçekleştirilen dev festivalin ikinci konser akşamında Türk pop ve fantezi müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda kurulan dev ana sahnede binlerce müzikseverle buluşan usta sanatçı hem duygusal hem de hareketli eserlerinden oluşan zengin repertuvarıyla Ordululara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Unutmuş Çoktan Ve Hit Şarkılarla Duygu Dolu Anlar

Konser alanını dolduran binlerce dinleyici Ferhat Göçer'in Unutmuş Çoktan gibi hafızalara kazınan unutulmaz eserlerine hep bir ağızdan dev bir koro halinde eşlik etti. Duygusal şarkılarda romantik anlar yaşayan Ordulular hareketli parçalarla tempo tutarak eğlenceyi doruğa çıkardı. Sahne performansı boyunca hayranlarıyla samimi ve sıcak bir iletişim kuran usta sanatçı şarkı aralarında yaptığı sohbetlerle de dinleyicilerinin takdirini topladı. Konser sonunda Ordu halkına teşekkür eden Göçer alandan yükselen coşkulu alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandı.

Ordu Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos'a Kadar Devam Edecek

Festival coşkusu kentin dört bir yanında tüm hızıyla sürecek. Ana sahnede her akşam farklı ünlü sanatçıların müzikseverlerle buluşacağı etkinlik takvimi kapsamında yalnızca konserler değil kentin pek çok farklı noktasında şu etkinlikler de yer alacak:

Görsel Sergiler ve Sanat Atölyeleri

İlham Veren Söyleşiler ve Panel Programları

Çocuklara Özel Tiyatro ve Eğlenceli Etkinlikler

Yöresel Lezzetlerin Sunulduğu Gastronomi Programları

Ordu Kültür Yolu Festivali tüm bu renkli programlarıyla 30 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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