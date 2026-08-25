Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Güller ve Günahlar Sete Çıktı!

Kanal D'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Güller ve Günahlar merakla beklenen 2. sezon çekimleri için resmen sete çıktı. Başrollerinde Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel'in (Zeynep) yer aldığı yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı iddialı yapım 12 Eylül'de yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İstanbul'da Çekimler Başladı

Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik'in oturduğu, senaryosunu ise Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin ikinci sezon çekimleri İstanbul'da başladı. Ekibin neşeli ve hummalı çalışmasıyla sete çıkan yapımda gülle dolu mekanlarda çakılan klaket yeni sezonun heyecanını resmen başlattı.

Sezon Finalindeki Düğün Kâbusu Ve Cevap Bekleyen Sorular

İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep'in evlilik yolundaki mutlu adımları nikah günü ortaya çıkan sarsıcı gerçeklerle kâbusa dönüşmüştü. Serhat hayatının en zor kararıyla yüzleşirken Azra ve Cihan cephesinde yaşananlar da yeni sezona dair merakı artırmıştı.

Yeni sezonda izleyicilerin yanıtını aradığı başlıca sorular ise şunlar:

Kaybolan küçük Kader bulunabilecek mi?

Serhat Kader'in kendi öz kızı olduğu gerçeğini öğrenecek mi?

Düğün günü yaşanan yıkımın ardından hayatı altüst olan Zeynep Serhat'ı affedebilecek mi?

Tüm bu soruların yanıt bulacağı Güller ve Günahlar sürprizlerle dolu yeni sezonuyla 12 Eylül'de Kanal D'de.