20 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor! ‘Dondurmam Gaymak: Gapital Fragmanı Yayınlandı

Dondurmam Gaymak 20 yıl sonra Gapital filmiyle dönüyor! Cengiz Bozkurt ve Okan Çabalar'lı film 16 Ekim'de sadece sinemalarda.

20 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor! ‘Dondurmam Gaymak: Gapital Fragmanı Yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 16:22

Türk sinemasının unutulmaz mizah klasiklerinden biri olan Dondurmam Gaymak tam 20 yıl aradan sonra devam filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Unik Film Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Eyüp Boz'un oturduğu Dondurmam Gaymak: Gapital filminin teaser afişi ve ilk fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Ali Usta'nın Mirası Ve Dev Markalara Karşı Büyük Mücadele

Çekimleri Muğla'nın ve Ula'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen yapım Ege insanının samimiyetini ve kendine has mizahını günümüz dünyasının dinamikleriyle buluşturuyor.

Filmin konusu ise kısaca şöyle; Amerika'da başarılı bir finans kariyerine sahip olan Kamil oğlunun isteği ve merhum Ali Usta'nın vefat haberi üzerine çocukluğunun geçtiği Ula'ya döner. Ancak Ali Usta'dan geriye kalan efsanevi Nasip Dondurmaları'nın büyük bir borç batağında olduğunu ve itibarını kaybettiğini öğrenir. Kamil arkadaşlarıyla güçlerini birleştirerek hem Ali Usta'nın mirasını yaşatmak hem de kasabanın ruhunu dev küresel markalara karşı korumak için kahkaha dolu bir mücadeleye girişir.

Güçlü Ve Renkli Oyuncu Kadrosu

Başrollerini usta komedyen Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri'nin üstlendiği filmde ayrıca şu isimler yer alıyor:

Zehra Yılmaz

Abdullah Burak Kaya

Gülnihal Demir

Yasin Çam

Muğla atmosferinde nostalji ve eğlenceyi buluşturacak olan Dondurmam Gaymak: Gapital CJ ENM dağıtımıyla 16 Ekim'de sadece sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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