Anne Olmak İçin Gün Sayan Alina Boz'dan Yaza Veda Pozları!

Umut Evirgen ile bebek bekleyen 5.5 aylık hamile oyuncu Alina Boz, deniz ve güneşin tadını çıkardığı karelerle yaza veda etti. Mezuniyet fotoğrafları da paylaştı.

Anne Olmak İçin Gün Sayan Alina Boz'dan Yaza Veda Pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 10:35

2 Aralık 2023 tarihinde dünyaevine giren başarılı oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen eşi Umut Evirgen şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ağustos ayında bebek beklediklerini müjdeleyen ve kız bebek sahibi olacaklarını açıklayan ünlü çiftten Alina Boz sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

Deniz, Güneş ve Mutlu Anlar

Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan 28 yaşındaki güzel oyuncu tatil sezonunun sonuna gelindiği şu günlerde yaza veda konseptli karelerini takipçileriyle buluşturdu. Hamilelik sürecinin tadını çıkaran ve eşiyle birlikte geçirdiği huzurlu yaz günlerinden neşeli karelere yer veren Boz'un doğal güzelliği hayranlarından tam not aldı.

Mezuniyet Hatırasını da Unutmadı

Yaz anılarının yanı sıra arşivinden özel bir kareye de yer veren Alina Boz İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezuniyetine ait fotoğraflarını da paylaştı. Hem hamilelik heyecanını yaşayan hem de geçmişe dönük tatlı anılarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun bu samimi gönderisi kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Benzer Haberler
Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce acı Ekmek Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı! Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce acı Ekmek Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı!
Nurgül Yeşilçay Ömür Usta İçin Botoksu Bıraktı: Doğal Hali Gündem Oldu! Nurgül Yeşilçay Ömür Usta İçin Botoksu Bıraktı: Doğal Hali Gündem Oldu!
Popstar'la Tanınmıştı: Eser Bayar'ın ABD'deki Yeni Hayatı Ortaya Çıktı! Popstar'la Tanınmıştı: Eser Bayar'ın ABD'deki Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!
Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Esprili Açıklama Gündem Oldu! Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Esprili Açıklama Gündem Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"