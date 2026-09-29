Anne Olmak İçin Gün Sayan Alina Boz'dan Yaza Veda Pozları!

2 Aralık 2023 tarihinde dünyaevine giren başarılı oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen eşi Umut Evirgen şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ağustos ayında bebek beklediklerini müjdeleyen ve kız bebek sahibi olacaklarını açıklayan ünlü çiftten Alina Boz sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.

Deniz, Güneş ve Mutlu Anlar

Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan 28 yaşındaki güzel oyuncu tatil sezonunun sonuna gelindiği şu günlerde yaza veda konseptli karelerini takipçileriyle buluşturdu. Hamilelik sürecinin tadını çıkaran ve eşiyle birlikte geçirdiği huzurlu yaz günlerinden neşeli karelere yer veren Boz'un doğal güzelliği hayranlarından tam not aldı.

Mezuniyet Hatırasını da Unutmadı

Yaz anılarının yanı sıra arşivinden özel bir kareye de yer veren Alina Boz İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezuniyetine ait fotoğraflarını da paylaştı. Hem hamilelik heyecanını yaşayan hem de geçmişe dönük tatlı anılarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun bu samimi gönderisi kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.