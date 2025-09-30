Öykü Karayel ve Kerem Bürsin’in ‘Koltuk Altı’ Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı

Netflix’in yeni dizisi Mavi Dolunay Otel, yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmüyor. Başrollerini Öykü Karayel ile Kerem Bürsin’in paylaştığı yapımda yer alan “koltuk altı yalama” sahnesi sosyal medyada olay yarattı.

Kamera Arkası Ortaya Çıktı

Dizinin 8 bölümlük sezonu 18 Eylül’de platformda izleyiciyle buluştu. Tartışma yaratan sahnede Öykü Karayel, rol arkadaşı Kerem Bürsin’in koltuk altını yalıyor. Kamera arkası görüntülerde Karayel’in çekim öncesi “Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim abi. Gerileceğim çünkü” dediği, sahne sırasında ise kahkahalarını tutamadığı görüldü.

Kerem Bürsin: “Öykü’nün Profesyonelliği İnanılmaz”

Sahne hakkında açıklama yapan Kerem Bürsin, “Öykü’nün profesyonelliği inanılmaz ama o sahnede hepimiz zorlandık” ifadelerini kullandı. Oyuncuların performansları kadar kamera arkası görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Gupse Özay’dan Açıklama: “Gerçek Hayattan Esinlendim”

Dizinin senaryosunu yazan Gupse Özay, eleştirilerin ardından sahneyle ilgili konuştu. Özay, “Platonik aşkı komik kılmak için gerçek hayattan esinlendim. Bu tür çılgın fikirleri bilerek ekliyorum” dedi.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Söz konusu sahne kullanıcıların büyük tepkisini çekti. “Biz sana Kuzey Güney’de aşıktık, kendine bu sahneyi nasıl yakıştırdın?”, “Senaristler başka alemdeler”, “Para için koltuk altı yalamak nedir?” ve “Bu nasıl bir senaryo, iğrenç” gibi yorumlar kısa sürede gündem oldu.