Otomatik Portakal gala yaptı!

Usta Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Genel Sanat Yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, yeni sezonda Anthony Burgess'in kült eseri "Otomatik Portakal"ı rap müzikali olarak sahnelemeye başladı. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği oyun, Şanışer, Sokrat St, Ados, Kamufle, Redo ve Müjde Kızılkan gibi çok değerli rap ve alternatif pop müzik sanatçılarını 18 kişilik koroyla sahnede buluşturdu.

Önceki gün Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde düzenlenen Otomatik Portakal rap müzikalinin galasına sanat, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Biletleri günler öncesinden tükenen gösterinin sonunda seyirci, Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Tatbikat Sahnesi’nin yaratıcı ekibi ve oyuncuları ayakta alkışlandı.

Merakla beklenen müzikalin galasına katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ebru Akel, Demet Evgar, Burak Can, Sude Zülal Güler, Müge Boz, Hatice Aslan, Hazal Türesan, Naz Göktan, Selin Zafertepe, Güven Kıraç, Emre Aydın ve Sergen Deveci gibi siyaset ve sanat dünyasından ünlü isimler vardı.

OTOMATİK PORTAKAL ANADOLU TURUNDA

Otomatik Portakal, 28 Eylül’de Zorlu PSM’deki ilk gösterimin ardından Akdeniz, Ege ve Anadolu turuna çıkarak 9 Ekim Antalya Aktüel Açıkhava, 11 Ekim Alanya Aktüel Açıkhava, 18 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava, 4 Kasım Bursa Osmangazi Salonu, 29-30 Kasım TED Ankara Koleji Ata Sahne’de seyirciyle buluşmasını sürdürecek.

Ünlü Sanatçılarla Zengin Kadro

Beliz ve Ünsal Coşar'a ait “Otomatik Portakal’’, Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun rejisiyle seyirciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Başarılı tiyatrocu Fatih Sönmez’in farklı karakterleri canlandırdığı müzikalin, 18 kişilik koro kadrosu, Tatbikat Sahnesi’nin kuruluş amacına bağlı kalarak, yine genç oyunculara sahne deneyimi ve eğitimi düşüncesinden uzaklaşmadan birçok farklı okuldan mezun ve okuyan genç oyuncu adaylarıyla oluşturuldu. Oyunun yönetmen yardımcılığı Selin Tekman ve Fatih Sönmez, koreografisi Tan Temel ile Evrim Akyay, ışık tasarımı Yakup Çartık, dekor tasarımı Barış Dinçel, kostüm tasarımı Eylül Gürcan, video mapping Can Akyürek, afiş tasarımı ise Hande Şiri imzasını taşıyor.

Dansın ve rap müziğinin, edebiyatla buluştuğu eser, tiyatro sahnesinde provokatif bir rap müzikaline dönüşüyor. Bu eşsiz rap müzikali, Türkiye'nin çok değerli rap sanatçılarını tiyatro sahnesinde buluşturmasıyla sanatseverler ve tiyatro tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim olarak görülüyor. Baş karakter Alex’i, Şanışer (Sarp Palaur)’in canlandırdığı "Otomatik Portakal"ın solist kadrosunda, Sokrat S (Samet Gönüllü), Ados (Adem Oslu), Kamufle (Basri Fırat Bayraktar), Redo (Burak Kaya) ve Müjde Kızılkan olacak. Ünlü müzisyenler, oyunculuk ve dans performanslarının yanında ‘’Otomatik Portakal’’ için besteledikleri yepyeni şarkılarıyla da eşsiz bir rap müziği deneyimi yaşatıyorlar.