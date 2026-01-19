Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.

Şeyma Subaşı'nın tövbe sonrası yeni hayatı! Ünlü fenomen uyuşturucu operasyonu sonrası girdiği manevi yolda okuduğu kitabı paylaştı: First Muslim. Şeyma Subaşı'nın kitap önerisi ve dönüşüm hikayesi haberimizde...

Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
SOSYETE
Yayın Tarihi : 19-01-2026 18:47

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, yaşadığı zorlu günlerin ardından girdiği "manevi dönüşüm" sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından "ciddi bir tövbe sürecindeyim" diyen Subaşı, bu kez okuduğu kitapla gündeme geldi.

Operasyon Sonrası Gelen Manevi Dönüşüm

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve test sonuçları pozitif çıkan Subaşı, bu olayın ardından hayatında radikal kararlar almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda;

  • Tövbe Süreci: Yaşananlardan büyük ders çıkardığını ve samimi bir tövbe sürecinde olduğunu dile getirmişti.

  • Dini Paylaşımlar: O günden bu yana lüks yaşantısından ziyade dini temalı ve kişisel gelişim odaklı içerikler paylaşmaya başlamıştı.

Okuduğu Kitapta Kendi Adını Gördü

Şeyma Subaşı, son paylaşımında okuduğu İngilizce bir kitaptan bir kesit paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Kitabın içinde kendi adına rastladığını belirten Subaşı, bu küçük tesadüfün kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine kitabın adını paylaştı:

 

Benzer Haberler
Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili! Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili!
Sabancı Ailesinde Sabancı Ailesinde "Gelin" Krizi: Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Ayrıldı!
Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik "Kabul" mü?
Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım
Güzide Duran ve Fikret Orman Gece Gezmesinde: Akşam Yemeği Sonrası Beşiktaş Maçı Keyfi! Güzide Duran ve Fikret Orman Gece Gezmesinde: Akşam Yemeği Sonrası Beşiktaş Maçı Keyfi!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı