Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, yaşadığı zorlu günlerin ardından girdiği "manevi dönüşüm" sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından "ciddi bir tövbe sürecindeyim" diyen Subaşı, bu kez okuduğu kitapla gündeme geldi.

Operasyon Sonrası Gelen Manevi Dönüşüm

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve test sonuçları pozitif çıkan Subaşı, bu olayın ardından hayatında radikal kararlar almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda;

Tövbe Süreci: Yaşananlardan büyük ders çıkardığını ve samimi bir tövbe sürecinde olduğunu dile getirmişti.

Dini Paylaşımlar: O günden bu yana lüks yaşantısından ziyade dini temalı ve kişisel gelişim odaklı içerikler paylaşmaya başlamıştı.

Okuduğu Kitapta Kendi Adını Gördü

Şeyma Subaşı, son paylaşımında okuduğu İngilizce bir kitaptan bir kesit paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Kitabın içinde kendi adına rastladığını belirten Subaşı, bu küçük tesadüfün kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine kitabın adını paylaştı: