Onur Seyit Yaran'dan Bodrum'da Paddle Board Şov!

Genç kuşağın en yetenekli ve yakışıklı aktörlerinden Onur Seyit Yaran hem dijital platformlardaki peş peşe gelen projeleriyle hem de fit görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Dijital dünyada büyük bir merakla beklenen yeni sinema filminin görkemli Bodrum galasının hemen ertesi günü ünlü oyuncu soluğu Ege'nin serin sularında aldı. Bugün Prime Video'da yayınlanan Yaz Evi filminde Sinan rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran dün Bodrum'da yapılan galanın ardından bugün denizde yorgunluk attı.

İki Dev Platformda Birden Başrolde

Son dönemin en üretken isimlerinden biri olan başarılı oyuncu aynı anda iki farklı dijital platformun iddialı projelerinde başrolü göğüsleyerek kariyerinde altın bir dönem yaşıyor. Aynı zamanda tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde başrol oynayan Yaran paddle board konusundaki ustalığını sergiledi. Yoğun set temposu ve galaların getirdiği tatlı yorgunluğu Bodrum koylarında su sporları yaparak atan ünlü isim suyun üzerindeki kusursuz dengesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Eğitimi İspanya'dan: Dalgalara Meydan Okudu

Plajda sadece güneşlenmek yerine denizin üstünde aktif vakit geçirmeyi tercih eden yakışıklı oyuncunun bu spordaki profesyonelliğinin arkasındaki sır da kısa sürede ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun İspanya'da paddle board eğitimi aldığı öğrenildi. İspanyol sinemasına olan ilgisi ve bu ülkeye yaptığı sık seyahatlerle bilinen Onur Seyit Yaran orada aldığı denizcilik ve spor eğitimlerini Bodrum sahillerinde adeta bir şova dönüştürdü. Sörf tahtasının üzerindeki hakimiyeti ve kaslı fiziğiyle objektiflere yansıyan oyuncu hayranlarından tam not aldı.