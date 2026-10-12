Onur Büyüktopçu'dan Üzen Açıklama: "Parkinson ve Demans Teşhisi Konuldu"

Onur Büyüktopçu annesi Ayşe Hanım'ın Parkinson ve demans hastalığıyla mücadelesini anlattı: "Eski günlerimizi arıyoruz, insan konduramıyor."

Onur Büyüktopçu'dan Üzen Açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 10:59

Onur Büyüktopçu aile hayatında yaşadığı zorlu günleri ilk kez paylaştı. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan ünlü oyuncu yoğun geçen tiyatro temposunun yanı sıra annesi Ayşe Hanım'ın mücadele ettiği amansız sağlık sorunlarını samimiyetle dile getirdi.

Tiyatro Provalarımız Tempolu Bir Şekilde Devam Ediyor

Önceki gün bir AVM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onur Büyüktopçu bir yandan sahne heyecanını sürdürdüğünü belirtti. Tiyatro çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden sevilen oyuncu "Koşturuyoruz sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Tiyatroya olan ilgi çok güzel oyunlarımızın izlenmesi bizleri çok mutlu ediyor" diyerek iş hayatındaki moral kaynağını paylaştı.

Parkinson ve Demans Süreci Çok Hızlı İlerledi

İş hayatındaki başarısına rağmen özel hayatında zor bir sınavdan geçen Onur Büyüktopçu annesi Ayşe Hanım'ın sağlık durumu hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan hastalık sürecini şu sözlerle aktardı:

"Bir buçuk sene önce anneme Parkinson teşhisi konuldu. Titremeler sorun yaratınca maalesef düştü ve kalçasını kırdı. Ardından demans hastalığına yakalandı ve bu süreç ne yazık ki çok hızlı bir şekilde ilerledi. İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani yalan değil. Annem daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle bir şey yaşaması bizi çok üzdü. İnsan annesi olunca konduramıyor da…"

Sevenlerinden Destek Mesajları Yağdı

Hastalığın getirdiği duygusal ve fiziksel yükü ailesiyle birlikte göğüslemeye çalışan Büyüktopçu'nun bu içten ifadeleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hayranları ve sanatçı dostları ünlü oyuncuya ve annesi Ayşe Hanım'a acil şifa ile dileklerini ileterek destek mesajları yağdırdı.

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