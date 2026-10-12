Hülya Avşar'ın Videosuna Erkan Petekkaya'dan Bomba Yorum: "Bir Canlı Ama Yürüyemiyor!"

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar'ın yürüyüş videosuna "Bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yaptı. Gizemli yorum sosyal medyada magazin gündemine oturdu.

Hülya Avşar'ın Videosuna Erkan Petekkaya'dan Bomba Yorum:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 09:12

Türk magazin ve televizyon dünyasının iki usta ismi, sosyal medyada sürpriz bir şekilde karşı karşıya geldi. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın şık siyah elbisesiyle katıldığı bir organizasyonda sahneye doğru yürüdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ancak videonun kendisinden çok altına usta oyuncu Erkan Petekkaya tarafından yapılan gizemli yorum magazin kulislerine damga vurdu. Petekkaya'nın video altına yazdığı sıra dışı ifadeler takipçilerini ve magazin severleri şaşkına çevirdi. 

"Bir Canlı Ama Yürüyemiyor" İfadeleri Şaşkınlık Yarattı

Katıldığı etkinlikte sahneye doğru adımlayan Hülya Avşar'ın yer aldığı videoyu gören Erkan Petekkaya Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesaj bıraktı. Ünlü oyuncu videonun altına şu kelimeleri not düştü:

"Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor"

Petekkaya'nın bu tarz bir ifade kullanması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Yorumun bir takılma veya dostane bir espri mi olduğu yoksa Avşar'ın yürüyüş stiline yönelik bir eleştiri mi taşıdığı konusunda tartışmalar başladı.

Yorumun Perde Arkası Gizemini Koruyor

Paylaştığı birkaç kelimelik mesajın ardından herhangi bir ek detay vermeyen ve neyi kastettiğini açıklamayan Erkan Petekkaya kafalarda soru işaretleri bıraktı. Yorumun anlamı netleşmezken Hülya Avşar cephesinden konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki unutulmaz Ali Kaptan, Paramparça dizisindeki Cihan ve Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi rolleriyle Türk izleyicisinin hafızasına kazınan usta aktör bu kez iddialı bir dizi projesiyle değil magazin dünyasında çok konuşulan bu gizemli yorumuyla gündemin ilk sırasına yerleşti.

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